Strada troppo pericolosa: nuovo limite di velocità a Bagnacavallo

È stato introdotto nei giorni scorsi il limite di velocità di 50 km/h in via Crocetta a Bagnacavallo. Il provvedimento è stato preso per mettere in sicurezza la viabilità in seguito alle segnalazioni dei residenti, alle rilevazioni da parte della Polizia locale dell’eccessiva velocità dei veicoli in relazione alle dimensioni della carreggiata e all’aumento del traffico lungo la strada. Via Crocetta, lunga circa 2 chilometri e mezzo, congiunge via Pieve Masiera con via Macallo.