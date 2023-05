Alcune strade ancora chiuse per l'alluvione nel Cervese: le modifiche alla viabilità

A causa della situazione creata dall’alluvione per motivi di sicurezza, in attesa delle necessarie verifiche tecniche in alcuni tratti, che saranno anche oggetto di nuovi asfalti, saranno ancora chiuse le seguenti strade: Strada provinciale 254 nel tratto dalla Rotonda Saline all'intersezione con la strada statale 16 fino all’incrocio con la località Tantlon, e la Strada provinciale 6 per Villa Inferno nel tratto dall’incrocio con la provinciale 254 fino all’incrocio con Via Beneficio I Tronco. Le strade salvo imprevisti riapriranno nella giornata di martedì 6 giugno. Gli itinerari alternativi sono indicati da apposita segnaletica. Inoltre si segnala la chiusura della Via Ragazzena e del tratto di via Confine strada provinciale 32 all’incrocio con via Veneziana.