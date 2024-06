Strade danneggiate dall'alluvione, continuano le asfaltature nel forese faentino

Dopo aver ultimato gli asfalti in via Ponte San Giorgio e via Viazza, giovedì 13 e venerdì 14 giugno, nella fascia oraria dalle ore 6 alle 17, proseguiranno i lavori di asfaltatura nel forese in via Zannona e via Podestà. Queste due vie, nelle date e negli orari indicati, saranno chiuse al traffico con le sole eccezioni dei residenti e dei mezzi di soccorso. Nelle strade limitrofe saranno installati i preavvisi di lavori e le deviazioni. Le modifiche alla viabilità verranno indicate in prossimità del tratto oggetto di intervento mediante segnaletica temporanea di cantiere. Il lotto di lavori fa parte degli interventi relativi al ripristino delle strade danneggiate nel corso delle alluvioni di maggio 2023, recentemente approvati all’interno del ‘Progetto di messa in sicurezza della viabilità forese lato valle’.

L’elaborato, messo a punto dai tecnici del Servizio progettazione infrastrutture e manutenzione di Faenza, dell’Area Lavori Pubblici, prevede l'esecuzione di interventi di manutenzione stradale in diversi tratti della viabilità forese lato valle della città di Faenza che sono stati interessati, direttamente o indirettamente, dai fenomeni alluvionali. In particolare, il progetto, che prevede un finanziamento da 1.250.000 euro, dalla Struttura commissariale per l’emergenza alluvionale, riguarda la messa in sicurezza di via San Vincenzo, via San Domenico di Cesato, via del Fiume, via Palazzone, via Zannona, via Ponte San Giorgio, via Fabbrerie, via Podestà, via Argine Montone, via Canova, via Parlanta e via Viazza. Gli interventi prevedono la fresatura del vecchio manto di usura, in particolar modo nelle congiunture degli asfalti al centro strada per evitare la creazione di dossi. Successivamente verrà realizzato il nuovo strato di asfalto.