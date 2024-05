Strade da ricostruire e lavori per centinaia di milioni: la collina soffre ancora per i danni dell'alluvione

Danni stimati per centinaia di milioni di euro, una viabilità ancora precaria, con montagne che continuano a muoversi e un fiume (il Senio) che ha completamente mutato il proprio corso infrangendo le infrastrutture che lo governavano. Le ferite dell'alluvione sono ancora ben evidenti sulla collina ravennate e lo sanno bene gli abitanti dei comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme. Qui nel maggio 2023 si è assistito a una catastrofe "diversa" da altri territori. Ci sono stati anche qui allagamenti e case invase dall'acqua, certo, ma sono i torrenti impetuosi e i terreni crollati a valle ad aver veramente mutato il volto del territorio. E ora urgono le soluzioni per ripristinare il tutto, anzi per rendere queste località più forti di prima e smettere di aver paura ogni volta che piove. A fare il punto della situazione sulle colline ravennati, a un anno dall'alluvione, sono in particolare i sindaci di Brisighella e Riolo Terme, Massimiliano Pederzoli e Federica Malavolti.

Il ricordo dell'alluvione

I momenti drammatici dell'alluvione sono vivi nella memoria della sindaca Malavolti. "Siamo stati uno dei primi comuni a subire l'alluvione del 16 maggio. Siamo stati colpiti nel primo pomeriggio quando avevamo già 250 sfollati nei punti accoglienza. Eravamo già riuniti in Coc (Centro Operativo Comunale) per l'allerta rossa, quindi già da lunedì mattina eravamo pronti con le proposte di evacuazione alla cittadinanza. I primi ad arrivare nel pomeriggio furono le squadre dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Vederli arrivare a Riolo, nella zona già isolata, era incredibile. Sembrava una situazione impossibile: non riuscivo a rendermi conto di quanta acqua potesse esserci, e vedere i sommozzatori con i gommoni nella zona termale di Riolo ci ha lasciato tutti molto meravigliati e spaventati". Durante la sera l'acqua però non si ritirava, e altre persone chiamarono il Comune per lasciare la propria casa: "Erano completamente circondati dall'acqua".

A sommare le difficoltà ci fu anche il crollo della strada 306 (Casolana Riolese), con la rete internet compromessa: "Rimanemmo isolati - ricorda la sindaca di Riolo - Faceva impressione: c'erano le auto parcheggiate nelle strade alte e sotto c'era l'acqua". L'altro ricordo indelebile di quella prima notte per la sindaca è legata però a "due persone ultraottantenni che avevano già ricevuto l'ordine di evacuazione", ma che avevano deciso di restare nella propria casa. Il giorno successivo intervenne l'elicottero per farli evacuare, dopo "24 ore di ansia".

Intenso il ricordo dell'alluvione anche per il sindaco di Brisighella: "Sono stati momenti drammatici, in cui abbiamo cercato di mantenere la barra al centro. Momenti che non ci aspettavamo. In ogni caso, anche se le due alluvioni erano veramente drammatiche, dovevamo fare in modo che la popolazione si sentisse tutelata e messa al sicuro, sopratutto dopo il secondo evento. Da un lato c'era la disperazione di trovarsi con tutte le strade del comune interrotte, dall'altra la necessità di ripristinare il tutto il prima possibile, e dare conforto alla gente".

I danni e le famiglie sfollate

Immensi i danni per il Comune di Brisighella, un territorio ampio (il terzo come superficie dopo Ravenna e Faenza) che conta 300 chilometri di strade comunali e che, in conseguenza dell'alluvione, ha subito circa 490 frane e dove "la mattina del 18 maggio contavamo 48 strade chiuse", riferisce il sindaco. Pederzoli Altro impegno nei giorni dell'alluvione è stato quello di trovare una sistemazione per tutti gli sfollati, e qui "è stato prezioso l'aiuto del convento Emiliani di Fognano". Ma a un anno di distanza nel territorio di Brisighella ci sono ancora alcuni cittadini che non hanno potuto rientrare nelle proprie case e si trovano "accasati presso parenti o seconde abitazioni - specifica il sindaco - alcuni casolari sono completamente inagibili". La stima dei danni pubblici è imponente: "Abbiamo richiesto 140 milioni di euro di danni su strade ed edifici pubblici comunali", spiega Pederzoli. Gravissimi i danni alla rete stradale, con vari collegamenti interrotti o a viabilità modificata. Non solo strade, Brisighella ha subito ingenti danni anche a impianti sportivi, al palazzo comunale con grandi infiltrazioni al suo interno, mentre necessiterà di lavori anche il Teatro Pedrini.

"Danni per diversi milioni di euro", come riferisce Malavolti, anche a Riolo che ha perso un ponte carrabile (stima 5 milioni di euro), un ponte pedonale (600mila euro), mentre un terzo ponte è stato chiuso in seguito al terzo grave evento atmosferico che ha colpito la località a inizio novembre (e anche questo ponte sarà da smontare e ricostruire). La stima dei danni fatta dal Comune è quindi di circa 12-13 milioni di euro, con 15 frane e la viabilità da ripristinare nella zona termale, dove si è resa necessaria tutta l'asportazione di fango nella zona alluvionata (dove 5 alberghi erano sommersi). Anche qui, ci sono attualmente ancora alcune famiglie fuori casa e che hanno trovato un alloggio alternativo. Purtroppo dal Comune di Casola Valsenio non sono state invece fornite informazioni relative ai danni subiti.

Strade e collegamenti da ripristinare

Sulla collina le frane e l'alluvione hanno provocato enormi danni alla rete stradale, in certi casi isolando o rendendo molto difficoltoso raggiungere alcune località. Nei giorni dell'alluvione erano state in particolare due le zone 'tagliate fuori' a Brisighella: San Cassiano e San Martino in Gattara, per una frana sulla Strada provinciale 302 “Brisighellese”. Come sottolinea Pederzoli, nella zona di Brisighella in quei giorni di maggio "erano interrotte tutte le strade provinciali tranne una". Danneggiato dalle frane anche il colle del Monticino lungo cui corre la provinciale 23 verso Riolo Terme, "dove passerà il Tour De France". Sulla provinciale 302, dove dovrebbero partire in estate dei lavori, permangono grandi dubbi legati alle piogge, poiché lì "tutta la montagna è in movimento". Su un tratto della strada vige il senso unico alternato, con sensori attivi, ma sulle condizioni della montagna "la preoccupazione rimane".

A Riolo sono in previsione lavori su via Rio Vecchio, dove era intervenuta una frana con un fronte di 100 metri, che aveva tenuto isolato un residente al di là. Il grandi flussi del traffico riolese poi si appoggiano alla rete di strade provinciali, a partire dalla 306, con un problema ancora attivo a Borgo Rivola, dove è presente una frana sulla curva Capirossi, regolata con semaforo. Parallelamente è partito un percorso di confronto con la cittadinanza sulla "terza variante di Borgo Rivola", spiega la sindaca Malavolti, dove probabilmente si realizzerà un tracciato nuovo. "Sono le strade del Tour de France", aggiunge "con due punti critici fra Riolo e Brisighella". Complicata la situazione anche sulla Toranello, dove il traffico è regolato con il semaforo, "qui la strada sembra bella, ma sotto è vuota", puntualizza la sindaca. "Ancora adesso le nostre strade si muovono. Ogni volta che piove, si muove qualcosa".

La ricostruzione

Parlando delle ferite ancora aperte, Pederzoli commenta amareggiato: "Sanguiniamo dappertutto". Sono ancora numerose le strade comunali di Brisighella che necessitano di lavori, via Cavina, via Siepi, via Valpiana e molte altre. si tratta in gran parte di strade interrotte durante l'alluvione, poi riaperte, ma ancora non ripristinate. Prioritaria è una soluzione per via Siepi che collega Brisighella a Modigliana, "sarà uno dei primi interventi da fare", prosegue il sindaco, sottolineando che a tal proposito sarà fondamentale la donazione di Cofra-Conad da 250mila euro per risistemare alcune frane importanti. Ma le situazioni critiche dal punto di vista dei collegamenti sono molte e riguardano varie frazioni e località di Brisighella. "La struttura commissariale sta lavorando bene, il problema è la progettazione di tutte le opere", commenta Pederzoli, con una cernita di tutti gli interventi necessari che riguarda anche la linea ferroviaria tra Faenza e Firenze.

Per Malavolti le difficoltà nel processo di ricostruzione post alluvionale sono cominciate con il "limbo del commissario. Quella è stata la cosa più pesante, perché avevamo già messo le persone al lavoro per liberare le strade, ma non sapevamo quando sarebbero uscite le ordinanze - continua la sindaca - Non sapevamo come procedere, anche per il pagamento delle aziende che avevano lavorato nel nostro territorio. In più avevamo 21 persone isolate a causa del crollo del ponte carrabile. E lì dovevamo iniziare una strada alternativa". Allo stato attuale "le criticità riguardano soprattutto il movimento delle strade, sempre da attenzionare". Prioritario il ripristino della provinciale 306, forse l'arteria più importante per Riolo. Ma qui la sicurezza passa anche dal fiume Senio che "continua a cambiare - testimonia la sindaca - difficilmente è governato. Ha distrutto in collina le infrastrutture che lo governavano", le cosiddette briglie e i salti (che servono a governare la pendenza del fiume per non far acquisire troppa velocità all'acqua). Ora i lavori sono in corso in collaborazione tra Comune e Regione. Un importante cantiere riguarda la strada alternativa di via Caduti di Crivellari. "In quel punto si vede come il fiume procede a velocità sostenuta - spiega Malavolti - ora qui il fiume è largo quasi 100 metri, le sponde fragili sono state mangiate e le nuove sponde ci metterranno un po' a sedimentarsi". Insomma si tratta di "una situazione ancora in divenire dove serve la collaborazione di tutti, dallo studioso, all'ingengere sul campo, fino ai cittadini". Tra le situazioni aperte anche il "rapporto degli agricoltori frontisti con il fiume. Non sanno ancora come muoversi, anche dopo i lavori della Regione, hanno paura e li capisco". Per Malavolti si deve guardare la situazione in generale e "aprire la visione", ci sono famiglie che hanno subito "tre alluvioni, hanno avuto tre volte l'acqua in casa. Anche io come amministratore, a novembre, ho avuto un po' di perplessità, partendo dal cambiamento climatico, fino alla gestione". La sindaca auspica dunque interventi decisivi lungo tutto il corso dei fiumi: "Dobbiamo dare sicurezza a tutti".