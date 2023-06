Strade pericolose dopo l'alluvione a Brisighella: un'ordinanza per limitare la circolazione

A seguito degli eventi calamitosi intercorsi a partire dal 2 maggio, su diverse strade pubbliche all’interno del territorio comunale di Brisighella è stata interdetta la circolazione a causa di smottamenti, frane e cedimenti del manto stradale. Ad oggi alcuni tratti stradali sono stati puliti e resi parzialmente transitabili con alcune prescrizioni e limitazioni e, comunque, con tutte le attenzioni e cautele necessarie, mentre altri versano tutt’ora in condizioni di inagibilità.

Pertanto è stata emessa un'ordinanza che elenca le strade parzialmente agibili. L'ordinanza impone la sospensione immediata della circolazione con divieto di transito per tutti i veicoli, le persone e i mezzi in caso di condizioni meteorologiche avverse in atto e con giornaliera allerta meteo-idrogeologica-idraulica di

Arpae di colore arancione o rosso nell’area interessata. Il personale ed i mezzi di polizia e di soccorso restano, necessariamente, in deroga per quanto possibile.

Le strade sottoposte a modifiche saranno segnalate in modo chiaro e ben visibile anche in orario notturno indicando, possibilmente, percorsi alternativi. Eventuali deroghe ai limiti di massa (peso) e di sagoma dovranno essere richieste al Presidio di Brisighella della Polizia Locale e saranno accordate, esclusivamente con scorta tecnica propria, previo parere del Servizio Coordinamento Lavori Pubblici del Comune di Brisighella.

Il transito nelle sopra elencate strade comunali e vicinali ad uso pubblico è riservato agli aventi diritto ed esclusivamente per esigenze contingibili e urgenti con tutte le opportune attenzioni e cautele. Eventuali richieste di deroga ai limiti di sagoma e di peso per motivate e comprovate esigenze e necessità dovranno essere richieste e presentate al Presidio di Brisighella della Polizia Locale e potranno essere accordate, esclusivamente con scorta tecnica propria, previo parere dei tecnici del servizio coordinamento Lavori pubblici del comune di Brisighella.