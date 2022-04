"Strade rovinate e mancanza di pulizia", il Comitato Cittadino rinnova la richiesta di esenzione della Tari

Il Comitato Cittadino dei Lidi Nord ravennati esterna il proprio "totale disappunto sulla situazione di degrado in cui vengono lasciati colpevolmente i lidi nord ravennati. Abbiamo ricevuto centinaia e centinaia di segnalazioni da cittadini residenti e turisti sullo stato delle strade e sulla cronica mancanza di pulizia".

Lo stesso Comitato invia due immagini relative a via delle Betulle, a Marina Romea, e specifica "è una delle tante, simbolo della situazione attuale. Sappiamo anche che diversi cittadini avevano richiesto l'intervento di Hera per ristabilire un minimo di normalità ma evidentemente qualcuno ha altre priorità". Per questo motivo il Comitato rinnova al Comune di Ravenna la richiesta di esenzione della Tari: "Ci auguriamo che qualcuno voglia porre fine a questo scellerato stato di cose".