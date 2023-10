Strage in Israele, Ancarani (FI): "Proiettare la bandiera israeliana in centro"

I bombardamenti in corso in Israele scuotono anche il nostro Paese. Per questo il consigliere di Forza Italia, Alberto Ancarani, chiede con un question time "di dare mandato al servizio interno preposto di proiettare quanto prima la bandiera dello Stato di Israele sulla facciata di Palazzo Rasponi, o, eventualmente, di Palazzo Merlato".

Per il consigliere azzurro l'attentato terroristico del 7 ottobre 2023 sarebbe "un deliberato attacco alla civiltà occidentale libera e democratica, tuttora purtroppo in corso". Per questo, dato che "nei mesi scorsi è stata giustamente illuminata con i colori gialli e blu la facciata di Palazzo Rasponi, per solidarizzare con l’Ucraina per l’aggressione subìta dalla Federazione Russa - e che - in queste ore su molti palazzi istituzionali, a partire da Palazzo Chigi, sede del governo nazionale, è stata proiettata di notte la bandiera israeliana", Ancarani propone di proporre un'analoga iniziativa a Ravenna.