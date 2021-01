Strani rumori dall'interno del bar: avevano organizzato una festa di compleanno

Avevano organizzato una festa di compleanno all'interno del bar, in barba alle disposizioni anticovid. E' quanto scoperto sabato sera dalla Polizia locale di Ravenna, che si è recata in un bar-tabacchi sulla Ravegnana dopo una segnalazione che riferiva come dal locale provenissero strani rumori. Una volta entrati, gli agenti hanno accertato la presenza di otto persone nel locale che stavano festeggiando un compleanno.

Il titolare avrebbe riferito ai poliziotti di aver chiuso alle 18 per poi dare inizio ai festeggiamenti del compleanno di un cliente. Le persone presenti sono state identificate, a loro e al gestore del bar è stata contestata la violazione della normativa Covid. Inoltre gli agenti hanno contestato al titolare anche il consumo all'interno, in quanto i presenti stavano bevendo prosecco, e la mancanza di cartello indicante il numero massimo di persone (trattandosi di uno spazio ristretto vi sarebbe potuta stare una sola persona). Il bar è stato chiuso per cinque giorni.