Straordinario salvataggio della crociera durante il maltempo: premiata la Guardia Costiera

Un premio agli "angeli" della Guardia Costiera, che hanno evitato quella che poteva essere una catastrofe. Mercoledì mattina, presso la sede della Direzione marittima dell’Emilia-Romagna, si è svolto un incontro alla presenza del Prefetto Castrese De Rosa, del sindaco Michele De Pascale e del Presidente dell’Autorità di sistema portuale del mar Adriatico centro settentrionale Daniele Rossi con i rappresentanti della macchina del soccorso intervenuta lo scorso 17 settembre in aiuto alla nave da crociera “Viking Sea” nel porto di Ravenna.

Durante quella mattinata di maltempo, infatti, nel porto di Ravenna il vento era aumentato di intensità fino a toccare punte di burrasca forte - oltre 80 chilometri orari - e raffiche di tempesta. La nave da crociera Viking Sea, attraccata al molo crociere di Porto Corsini, ha rotto i cavi di ormeggio, intraversandosi e appoggiando la chiglia sul fondale sabbioso. La sala operativa della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Ravenna, immediatamente allertata dell’emergenza, ha coordinato l’intervento dei servizi tecnico-nautici (piloti, rimorchiatori e ormeggiatori del porto di Ravenna), che sono stati impegnati nelle lunghe manovre con l’impiego di ben 5 rimorchiatori e la motovedetta della Guardia Costiera CP 328 “ognitempo”.

Le operazioni sono andate avanti per oltre 4 ore, lavorando ininterrottamente per contrastare le violente raffiche di vento che spingevano lateralmente la nave contro la scogliera, riuscendo a riportarla parallela alla banchina e a mantenerla in posizione di sicurezza. La nave - di bandiera norvegese, 228 metri di lunghezza, con 870 passeggeri a bordo e circa 200 membri di equipaggio - è stata riportata in sicurezza all’ormeggio poco dopo le 13 senza alcuna conseguenza per le persone imbarcate. La dinamica dell’evento e i motivi che hanno portato alla rottura dei cavi di ormeggio, nonostante i ripetuti avvertimenti da parte dell’Autorità marittima, sono stati successivamente oggetto di attente verifiche tecniche, ai sensi del Codice della Navigazione, eseguite dai militari del nucleo P.S.C. della Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Ravenna.

Il perfetto funzionamento della macchina del soccorso ha riscosso un plauso mediatico a livello nazionale, riconoscendo ancora una volta alla città di Ravenna di avere un porto sicuro. Con questo incontro, le Autorità intervenute anno voluto esprime la loro gratitudine in modo ufficiale con i compiacimenti alla Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Ravenna, C.V.(CP) Francesco Cimmino, alla Sers S.r.l. (Società Esercizio Rimorchi e Salvataggi) Riccardo Vitiello, al Gruppo ormeggiatori di Ravenna, Andrea Armari e alla Corporazione piloti di Ravenna, Clc Roberto Bunicci. All’incontro erano anche presenti il capitano Carlo Cordone – Presidente Associazione agenti marittimi e raccomandatari di Ravenna, Danilo Belletti, Presidente degli spedizionieri, Riccardo Martini, Presidente Unione Utenti e Anna D’Imporzano direttore generale Ravenna Civitas Cruis Port Terminal crociere.