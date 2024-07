Street tutor ed educatori di strada a Milano Marittima: parte il progetto “Divertiamoci in sicurezza”

La Polizia Locale di Cervia ha predisposto per l’anno 2024 il progetto “Divertiamoci in Sicurezza” con l’obiettivo di migliorare la vivibilità e la sicurezza del Centro di Milano Marittima. Il Comune di Cervia per la sua realizzazione, ha chiesto una collaborazione alla Regione Emilia-Romagna, che ha assegnato al comune di Cervia un contributo di 40 mila euro a fronte di una spesa complessiva di 50 mila euro. Il progetto è finalizzato a un complessivo intervento di prevenzione integrata volto al miglioramento della vivibilità e sicurezza del centro di Milano Marittima.

In particolare, viene garantita la presenza, della figura degli “Street Tutor” per promuovere un’azione di mediazione sociale e prevenzione dei rischi nelle aree e negli spazi pubblici adiacenti ai pubblici esercizi, individuati dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e in luoghi nei quali si svolgono eventi pubblici. Inoltre prevede l’impiego di educatori di strada con la finalità di promuovere attività socio-aggregative valorizzanti alternative a fenomeni di malamovida.

Il vicesindaco con delega alla sicurezza Gianni Grandu ha dichiarato: "Questo progetto rientra nel percorso di educazione alla legalità che l’amministrazione comunale sta portando avanti insieme alla Polizia locale, alle Forze dell’ordine, alle associazioni e alle tante realtà del territorio che collaborano. Il nostro impegno sarà sicuramente continuo nell’attività di prevenzione e di sensibilizzazione al contrasto dei fenomeni di illegalità, attraverso il dialogo, la conoscenza, l’informazione nel territorio, per i cittadini e i turisti. In particolare ci rivolgiamo ai ragazzi per accompagnarli nell’educazione di comportamenti volti al rispetto delle regole, per maturare una profonda coscienza civica".