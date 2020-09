"Stress e problemi irrisolti": dal sindacato un questionario per i dipendenti dell'Ausl

I sindacati Uil Fpl di Cesena, di Forlì, di Ravenna e di Rimini promuovono un questionario per la valutazione sullo stress da lavoro correlato, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti dell'Ausl Romagna. Potrà essere compilato attraverso smartphone, pc, tablet collegandosi direttamente ad uno specifico link che verrà divulgato dai delegati e dai funzionari della Uil Fpl di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini su tutto il territorio romagnolo, ai dipendenti dell’Ausl Romagna. In alternativa, su richiesta delle lavoratrici e dei lavoratori, si potrà ricevere il formato cartaceo o pdf.

"Dopo anni di gestione manageriale al quanto discutibili, spesso oggetto di inevitabili e dure critiche, che hanno influito sulla vita lavorativa del personale dipendente e a seguito degli ultimi mesi trascorsi all’insegna di una crisi epidemiologica che ha minato la serenità delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, la Uil Fpl dà il via ad un questionario conoscitivo sulla percezione del benessere organizzativo derivante dallo stress da lavoro correlato tra i dipendenti dell’Ausl della Romagna - informano dal sindacato - Un’indagine che ha lo scopo di identificare e monitorare la situazione e i disagi derivanti dallo squilibrio esistente tra le richieste dell’ambiente lavorativo rispetto alle capacità individuali per fronteggiare tali richieste; ma anche per fornire strumenti utili per la valutazione e l’adozione di adeguate misure preventive o correttive".

"Ferie, straordinari, salti riposo, turni di lavoro, dotazioni organiche, strumenti per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, part-time, smart-working, strumenti e attrezzature sono solo alcuni dei temi trattati nell’ottica di un percorso propositivo che vedrà la Uil Fpl avanzare proposte migliorative in quei contesti che dovessero manifestare maggiore criticità - proseguono dal sindacato - Da sempre vicino alle lavoratrici e ai lavoratori, la Uil Fpl, che non ha mai smesso di ascoltare la voce di chi eroga servizi essenziali ai cittadini, vuole attraverso tale strumento dare maggiore evidenza rispetto a quanto quotidianamente affrontato dalle migliaia di donne e di uomini al servizio della collettività e che da tempo chiedono un cambio di passo rispetto alle gestione e all’organizzazione dei servizi aziendali che auspichiamo tuttavia possa, con la nuova direzione generale, avere un diverso approccio alle esigenze del personale dipendente".