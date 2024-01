Strutture in legno rovinate dal maltempo: il nuovo percorso di Punte Alberete vedrà la luce a febbraio

Proseguono i lavori di messa in sicurezza del percorso pedonale all'interno di Punte Alberete. La serie di camminamenti su passerelle di legno che consente la fruizione al pubblico dell'oasi naturale ravennate sono oggetto infatti di un intervento di ripristino che dovrebbe concludersi entro metà febbraio. Recentemente il Comune, attraverso il dirigente Stefano Ravaioli, ha approvato un aumento del costo totale dei lavori e una proroga sui tempi, in seguito alla relazione presentata dalla ditta incaricata dei lavori.

Nel documento presentato dal Comune si legge che "a seguito dei ripetuti eventi meteorologici avversi che si sono verificati nel mese di ottobre nel territorio comunale, con forti venti e significative precipitazioni a carattere temporalesco, l’area interessata dai lavori, già resa fragile dagli eventi alluvionali del mese di maggio, ha subito un forte degrado delle strutture in legno e del percorso pedonale rispetto alla situazione al momento della redazione del progetto e del contratto, oltre alla caduta di numerose alberature lungo il percorso che necessitano la rimozione".

Una situazione che ha portato a una "riformulazione delle lavorazioni previste". In particolare, "visto che la passerella n. 3 ha subito un cedimento delle travi in legno fortemente deteriorate nel punto di appoggio", si provvederà alla rimozione totale e ricostruzione del modulo da 6 metri, mentre sulla passerella n. 4 si procederà alla sostituzione di alcune tavole di assito di calpestio. Inoltre, "considerato il forte degrado delle passerelle da ripristinare sono state aumentate le quantità delle tavole di assito da sostituire".

Non solo, nella determinazione dell'Ufficio Zone Naturali si indica che "a seguito della caduta di alberature lungo il percorso si rende necessaria la rimozione e sistemazione del percorso pedonale", con conseguente noleggio dei mezzi e delle lavorazioni necessarie per il ripristino. Durante i lavori si è poi riscontrata "la necessità di realizzare delle rampe per l’eliminazione delle barriere architettoniche nei punti di collegamento delle passerelle in legno e la fondazione esistente".

Ragion per cui il Comune ha approvato la perizia suppletiva che prevede un aumento del costo dell'intervento di 13.550 euro, portando il costo totale dei lavori, in capo all'impresa Montana Valle del Lamone di Brisighella, a 175.000 euro. Allo stesso tempo alla ditta appaltatrice viene concessa una proroga di 30 giorni per l'ultimazione dei lavori, che dovrebbero così concludersi il 14 febbraio 2024.