Strutture per gli eventi pubblici, il prefetto incontra l’Ordine degli Architetti

Nei giorni scorsi il nuovo Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, ha fatto visita alla sede ravennate dell’Ordine degli Architetti di Ravenna, dove è stato accolto dalla presidente Rita Rava e da alcune componenti del Consiglio Direttivo (la tesoriera Paola Sanapo, la responsabile della segreteria Valeria Piovaccari e la responsabile della comunicazione Alberta Pezzele).

La motivazione base dell’incontro era un confronto sul nuovo documento emesso dalla Prefettura sulla sicurezza negli eventi pubblici: “Il prefetto ha spiegato che, siccome spesso i professionisti tra cui gli architetti progettano strutture per questo tipo di eventi, come ad esempio le fiere, era giusto incontrarci per spiegare la norma”, ha detto la presidente Rava.

“Lo ringraziamo davvero per questa visita, nella quale il Prefetto ci ha detto di essere interessato e disponibile alle nostre eventuali esigenze: ci è sembrato un gesto di attenzione e cortesia nei confronti della nostra categoria, davvero inatteso e soprattutto non certo dovuto”.