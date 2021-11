Precipita dalla finestra della scuola: giovane studente in ospedale

Grave episodio sabato mattina in una scuola di via Manzoni a Faenza. Attorno alle 10 un ragazzo, minorenne, è precipitato da una finestra posta a un'altezza di circa 5-6 metri, rovinando al suolo. Ancora da accertare le cause di quanto successo, forse una svista del ragazzo o un gesto volontario, ma è escluso l'intervento di altre persone.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, raggiunti poi dall'elicottero con il quale il ferito è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Per i rilievi di legge e fare chiarezza sull'accaduto sono intervenute le squadre del commissariato di Polizia di Faenza e la Scientifica.