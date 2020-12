Studente positivo al Covid: lezioni sospese e tampone ai compagni

Numeri in lieve flessione quelli emersi lunedì in provincia di Ravenna, con 182 nuovi casi di Coronavirus complessivi di cui tre relativi ad Alfonsine. Lunedì si è svolto un incontro con l'Ausl e il gestore della cra Boari, dove nei giorni scorsi si sono verificati diversi casi di Covid tra gli anziani e gli operatori e dove lunedì sono risultati guariti altri anziani.

Nella stessa giornata, però, l'Ausl ha deciso di sospendere le lezioni in presenza in relazione a una classe delle scuole medie di Alfonsine, a seguito della segnalazione di un caso di Coronavirus inerente a uno studente, individuato grazie al tracciamento contatti. La sospensione della didattica in presenza è una misura a finalità cautelativa concordata tra Ausl e scuola - spiega il sindaco Riccardo Graziani - verrà pertanto effettuato un tampone nasofaringeo alla classe, anche in vista di una prossima ripresa dell'attività in presenza. La situazione non va dunque vissuta con prospettiva allarmistica: la scelta presa è nell'ottica di assicurare una maggior tutela per studenti, insegnanti e personale della scuola e dimostra altresì l'utilità di un tracciamento contatti svolto in maniera sistematica. Mi aggiungo anch'io all'invito già fatto ai genitori dei ragazzi da scuola e Ausl affinché ci si sottoponga a tampone, in modo da avere maggiori certezze e permettere anche una più celere ripresa della attività in presenza. Raccomando, come sempre, di adottare tutti i necessari accorgimenti per limitare la diffusione del contagio. Siamo probabilmente nel momento maggiormente impegnativo, ma sono certo che anche questo difficilissimo periodo, con l'apporto di tutti, si esaurirà".