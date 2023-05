Una canzone 'trap' per gli studenti del Pescarini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Ascoltare le proprie emozioni, scriverle su carta e trasformarle in una canzone, come i veri artisti. È ciò che hanno fatto due giovanissimi allievi della Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri di Ravenna. Edward, 16 anni, e Alex, 17, frequentano il primo anno del corso per Operatore degli impianti Termo-Idraulici e attraverso un testo di ispirazione trap raccontano il proprio passato e il percorso di riscatto personale che hanno intrapreso, anche grazie agli stimoli ricevuti dalla Scuola in un momento delicato della loro vita. Nella canzone, tanti i riferimenti al proprio vissuto. Dalle esperienze difficili nel quartiere all’amore per la famiglia, dal desiderio di trovare la propria strada ai legami di amicizia nati dentro la scuola: “Siamo fratelli da madre diversa, ora la vita non è più la stessa”. L’idea per il testo è nata nei mesi scorsi, durante la partecipazione dei due ragazzi, insieme ad altri allievi della Scuola, alla sesta edizione di MozArt Your Voice, un progetto volto a coinvolgere gli studenti nel componimento musicale come canale per esprimere la propria personalità. Guidati dal tecnico del suono Giacomo Scheda e dal musicista Luca Felloni, durante gli incontri del progetto gli studenti hanno perfezionato il testo della canzone e hanno scelto alcuni suoni per comporne la base musicale. Infine, i ragazzi hanno partecipato come protagonisti alla realizzazione del video musicale, girato alla Pescarini e diretto da Giacomo Scheda. Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=dHPqQ3pgbkA Finanziato dalla Regione Emilia Romagna, MozArt Your Voice è un progetto ideato dall’esperto in linguaggi contemporanei Ernesto Pezzi, dalla Scuola di Musica Sarti di Faenza e dalla scuola Pescarini.