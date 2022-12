Studenti in viaggio ad Aalen per incontrare i "gemelli" tedeschi

Grande entusiasmo degli studenti cervesi per il viaggio ad Aalen, città tedesca gemellata con Cervia dal 2011, che si è svolto agli inizi di dicembre. Hanno partecipato i ragazzi della classe 1L del liceo linguistico Tonino Guerra di Cervia insieme a due classi terze delle scuole secondarie di primo grado Cervia 2 e Cervia 3, accompagnati dai loro insegnanti. Presente anche l?Amministrazione comunale rappresentata dalla Vicepresidente del Consiglio Comunale Daniela Monti e dalla Delegata al Verde Patrizia Petrucci.

Per molti giovani è stata la prima esperienza all'estero. Un viaggio importante, testimone della sinergia e della collaborazione sempre presente tra le scuole cervesi, il Comune di Cervia le altre realtà del territorio, con il prezioso contributo del Coordinamento del Volontariato di Cervia, che ha finanziato parte delle spese. Un programma inteso per gli studenti che hanno assistito a diverse lezioni allo Schubart- Gymnasium e alla Schillerschule di Aalen. Non sono mancati momenti di socializzazione tra alunni ed insegnanti, che hanno permesso di allargare le conoscenze su cultura, storia e tradizioni dei reciproci paesi e che hanno contribuito a rendere ancora più costruttivo il loro viaggio studio.

La delegazione cervese è stata accolta anche al Municipio di Aalen e nella sede della Provincia dell?Ostalbkreis, gemellata dal 1992 con la provincia di Ravenna. Nell?incontro con le rappresentanze istituzionali tedesche è stato rinnovato l?impegno a continuare a collaborare tra le due città, con uno sguardo positivo nell?ottica di sviluppare il senso di appartenenza all?Europa dei cittadini a partire dalle nuove generazioni. Il viaggio studio ha sicuramente contribuito a far vivere un'esperienza indimenticabile nella vita degli studenti e a consolidare i legami di amicizia tra le due città, grazie anche alla collaborazione del tessuto sociale di entrambe le comunità.