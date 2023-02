Gli studenti ISIA disegnano il merchandising della mostra di Galileo Chini

Continua la decennale collaborazione tra l’Università del design ISIA-Faenza e il MIC di Faenza. I ragazzi dell'ISIA del terzo corso di Design della comunicazione tenuto da Roberto Ossani hanno lavorato alla progettazione di oggetti di merchandising in occasione della mostra di Galileo Chini. Su dodici gruppi di lavoro sono stati selezionati e prodotti dal MIC i progetti degli studenti Carlotta Tolomelli, Giovanni Mezzetti, Melissa Geti, Giorgia Guerrini e Francesco Lutti che hanno realizzato segnalibri, shopper bags e taccuini rielaborando in versione grafica e personalizzata alcuni decori ricorrenti nelle opere di Galileo Chini in mostra. “Fa parte degli obiettivi della nostra Università instaurare collaborazioni con il mondo produttivo - spiega il docente Roberto Ossani - quando poi riusciamo a farlo con il mondo dell’arte siamo molto contenti. Dal punto di vista didattico lavorare alla progettazione dei gadget di una mostra è ancora più stimolante ed educativo”.