Gli studenti del Liceo artistico incontrano Mattarella e gli donano uno stendardo presidenziale in mosaico

Una delegazione del Liceo Artistico Nervi-Severini di Ravenna, composta dal dirigente scolastico in distacco Gianluca Dradi, dal dirigente reggente Paolo Taroni, dalla professoressa Elena Pagani e dalle allieve Blessing Aimuanmwosa Oghogho, Melania Mondino, Gaia Pescosolido e Alice Zauli, si è recata all'aeroporto militare “Francesco Baracca” di Centocelle (roma) per consegnare un mosaico realizzato dagli studenti della scuola al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

E' stata una grande emozione per tutti, riferiscono dal liceo, stringere la mano al Presidente Mattarella e al generale Figliuolo durante la cerimonia degli auguri di Natale, alla presenza anche del Ministro della Difesa Guido Crosetto, e a tutti i vertici militari. Il mosaico donato raffigura lo stendardo presidenziale ed è stato realizzato con smalti della Fornace Orsoni di Venezia nel Laboratorio di Mosaico del Liceo dalla professoressa Pagani con l’assistenza tecnica di Silvia Facchini e Paola Nappini. "Grazie al Colonnello Tenente Domenico Veliani del COVI Comando di Vertice dell’Area Operativa Interforze, referente promotore del progetto, e all’Ufficio Cerimoniale del Presidente, per averci coinvolto in questa avventura", concludono dal liceo ravennate.