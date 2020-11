Studenti positivi al Covid in un'altra scuola superiore

Dopo che nei giori scorsi la scuola primaria Don Milani di Faenza è stata chiusa per Covid, un altro istituto scolastico faentino ha registrato diversi casi di positività al Coronavirus. Si tratta dell'Itp Bucci, che conta diversi positivi tra i suoi studenti. "Assicuro che i controlli vengono fatti, le multe a chi trasgredisce le norme anticovid pure - assicura il sindaco Massimo Isola - Ma è illusorio pensare siano sufficienti a risolvere il problema se a monte non c’è la consapevolezza che a fare la differenza è il nostro senso di responsabilità e come agiamo quotidianamente. Penso alle occasioni di assembramento: per quanto le norme cerchino di ridurle senza azzerare completamente socialità ed economia in un difficilissimo equilibrio, limitare il più possibile le situazione a rischio sta solo a noi e al nostro buon senso. Purtroppo ancora troppi sembrano non capirlo. Possiamo fare tutti di più e meglio".