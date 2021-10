L'autista non ha il Green Pass e il bus non passa, gli studenti restano a piedi: "Non ci hanno neanche avvisati"

Dopo i disagi di mesi di didattica a distanza, ora anche quelli dei mezzi di trasporto pubblico 'fantasma'. Sono già iniziati anche nel ravennate i problemi legati al Green Pass obbligatorio e ai dipendenti di Start Romagna che hanno deciso di non sottoporsi al vaccino o ai tamponi per ottenere la certificazione verde obbligatoria per lavorare. "È evidente che non è una situazione che potrà protrarsi a lungo, quindi la speranza è che sempre più lavoratori presentino il Green Pass nei prossimi giorni", hanno spiegato dall'azienda del trasporto pubblico romagnolo.

Ma i disagi sono già partiti. Lunedì nel ravennate sono mancati all'appello 43 autisti e il 13% delle corse non è stato effettuato, diversi studenti in attesa dell'autobus per andare a scuola sono rimasti a piedi. "Mio figlio prende il 3H delle 7.30 da Madonna dell'Albero per andare all'Agraria - spiega Elisa - Lunedì mattina era in attesa del bus insieme a un'altra decina di bambini delle scuole medie e ragazzi delle superiori, ma l'autobus non è mai passato. Alcuni hanno chiamato i genitori per farsi portare a scuola, ma non tutti hanno la possibilità di farlo, alcuni genitori sono già al lavoro. Nessuno ci ha avvisato, abbiamo chiamato Start che ci ha detto che non possono farci nulla dal momento che mancano gli autisti, e non sappiamo se la cosa si ripeterà anche nei prossimi giorni. Chi non ha mezzi propri, anche tanti lavoratori che prendono il bus da qui, come fa? E i genitori che lavorano già a quell'ora? Alla fine vengono penalizzati sempre i ragazzini. Per non parlare poi dei limiti di capienza a bordo... Nel bus per tornare dall'Agraria c'è da fare a pugni".

I consiglieri della Lega di Cervia hanno presentato un'interrogazione sul tema. "La situazione ad oggi è di massima criticità, con autobus strapieni, ragazzi non distanziati sui mezzi, studenti che rimangono a piedi per garantire la capienza ridotta all'80% - scrivono i consiglieri - Start Romagna è sotto-organico di almeno 99 autisti che non hanno aderito alla obbligatorietà del Green Pass e i genitori ci chiedono continuamente di risolvere al più presto questa annosa situazione di disagio e insicurezza. Chiediamo al sindaco, alla giunta e al delegato ai trasporti come si intenda risolvere al più presto questa situazione di incertezza e criticità anche sanitaria e garantire ai nostri ragazzi spostamenti tranquilli e degni di un paese civile e quali sono le motivazioni che continuano a portato a questa grave mancanza".