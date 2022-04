Gli studenti rimettono a nuovo l'ape car del Comune: sarà utilizzata per la manutenzione del verde

Sarà destinata al trasporto di materiali e alla manutenzione del verde, nell’area di Castiglione, l’Ape car che gli allievi del corso di autoriparazione meccanica della Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri di Ravenna hanno rimesso a nuovo in questi mesi. Il veicolo, affidato alla Scuola lo scorso novembre, è di proprietà del servizio Decentramento del Comune ed è stato riconsegnato mercoledì mattina, nel corso di un incontro alla sede di Ravenna della scuola, a cui hanno partecipato l’Assessora al Lavoro e Formazione Professionale Federica Moschini, il presidente della scuola Sergio Frattini e il direttore Luciano Casmiro.

Si tratta del secondo veicolo ripristinato dalla Scuola che, un anno fa, ha consegnato la prima Ape car sempre di proprietà del servizio Decentramento e destinata all’ufficio territoriale di Roncalceci. Per effettuare il restyling del veicolo i ragazzi, sotto la guida di un docente, dopo aver revisionato il motore e risistemato gli organi di trasmissione, hanno stuccato, levigato e infine riverniciato la carrozzeria colore azzurro avio.

Donare una seconda vita agli oggetti fuori uso a scopo didattico è una esperienza ormai consolidata per gli allievi della Pescarini che sono coinvolti nella nuova edizione del progetto “Piccoli robot rinascono”, in collaborazione con Hera. Nell’ultimo periodo, gli allievi del corso per elettricisti ha rimesso in funzione alcuni piccoli elettrodomestici provenienti dall’Area del Riuso di Hera tra cui un frullatore, un phon, un bollitore e un fornello a induzione, destinati ad associazioni di volontariato.