Studiare all'estero con la borsa di studio: 9 giovani ravennati pronti all'avventura

La pandemia non ha spento la voglia degli adolescenti di vivere esperienze alla scoperta del mondo. Nonostante i numerosi limiti alla mobilità internazionale, i ragazzi partiti con Intercultura nel corso dell’attuale anno scolastico 2021/22 sono stati 1.300. Forza, fiducia, entusiasmo pervadono sicuramente gli studenti delle scuole superiori di Ravenna in procinto di partire dalla prossima estate 2022, per un’esperienza all’estero con i programmi di Intercultura. Canada, Danimarca, Indonesia, Irlanda e Stati Uniti accoglieranno gli studenti per programmi estivi, semestrali e annuali.

Non si tratta solo di andare a studiare all’estero. Questi ragazzi si sono messi in gioco partecipando a una selezione nazionale e ora stanno seguendo il percorso di formazione organizzato dai volontari di Intercultura per prepararsi a lasciare casa e a vivere per un lungo periodo in un contesto culturale anche molto differente dal loro. Sono adolescenti che hanno accettato la sfida di uscire dalla loro zona di comfort per confrontarsi con un mondo diverso da quello dove hanno vissuto finora, alla ricerca dei loro talenti ancora inesplorati e protesi a costruire il loro futuro come cittadini consapevoli delle proprie capacità e del proprio ruolo nella società. In tutta Italia più di 2 ragazzi su 3 partono ogni anno usufruendo di una borsa di studio a totale o parziale copertura delle spese.

In particolare, alcuni tra gli studenti di Ravenna si sono aggiudicati borse di studio istituite grazie al contributo di Inps e Hera, che affiancano Intercultura nella missione di offrire opportunità di formazione internazionale ai giovani. I volontari di Intercultura di Ravenna hanno voluto creare un momento speciale per i ragazzi e le loro famiglie. Gli studenti riceveranno la pergamena attestante la vincita del concorso nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà il 9 maggio alle 16:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Ravenna. Nel corso della cerimonia verrà inoltre presentata la proposta di Intercultura rivolta alle famiglie locali interessate ad accogliere studenti di un altro Paese.