Su quasi 50mila imprese ravennati controllate solo 143 violazioni 'anticovid'

“Sono orgoglioso delle nostre imprese”. Questo il commento a caldo di Giorgio Guberti, commissario straordinario della Camera di commercio di Ravenna, ai dati forniti dalla Prefettura che certificano come, su 49.262 imprese ravennati controllate da marzo 2020, solo 143 (pari allo 0,29% del totale) sono state sanzionate per violazione delle norme anticovid. “Imprese – ha evidenziato Guberti - che sono andate ben oltre il semplice rispetto delle normative sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, dimostrando quanto l’etica dei comportamenti e l’impegno per la responsabilità sociale siano ormai elementi affermati e diffusi del fare impresa sul nostro territorio. Una generosità dimostrata già durante il lockdown dello scorso anno quando, anche grazie alle risorse raccolte proprio tra le imprese del territorio, i nostri ospedali hanno potuto dotarsi di quei dispositivi indispensabili ma difficili da reperire in quelle prime settimane di emergenza”.

74 i titolari sanzionati, 56 le chiusure provvisorie per un periodo inferiore ai 5 giorni, 13 quelle pari a 30 giorni. “Le chiusure – ha proseguito Guberti - con gli insostenibili costi economici e sociali che le accompagnano, mettono sempre più a rischio la sopravvivenza delle imprese. È necessario concentrarsi sulla rapidità della campagna vaccinale e fare di tutto per consentire riaperture in sicurezza, perché alla disperazione degli imprenditori vanno date risposte certe e tempestive. L’Unione europea ha messo a disposizione strumenti che permetteranno di attivare ingenti risorse. Ho piena fiducia che il territorio ravennate saprà affrontare questa sfida con scelte e comportamenti in grado di puntare ad una crescita stabile e duratura”.

Intanto, tutti i bar e tutti i ristoranti della provincia in regola con il pagamento degli oneri contributivi (Durc) hanno già ricevuto dalla Camera di commercio, sui propri conti correnti, i bonifici dei ristori previsti dal bando promosso dalla Regione Emilia-Romagna. 861 le imprese ammesse al finanziamento, 741 quelle che hanno visto accreditarsi il contributo, che ha raggiunto i 2.000 euro ad azienda. Le imprese ancora non in regola hanno già ricevuto dall’Ente di Viale Farini apposita comunicazione per far si che tutto si concluda entro il 31 maggio prossimo, data oltre la quale il contributo non potrà più essere liquidato.