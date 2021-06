Tragedia in mare: sub colto da un malore muore durante l'immersione

Tragedia in mare. Sabato mattina, tra le 11 e mezzogiorno, un sub 69enne di Cervia ha perso la vita nelle acque dell'Isola del Giglio, in Toscana. Dalle prime informazioni pare che l'uomo sia stato colto da un malore durante la risalita dell'immersione. I presenti, accortisi di quanto stava succedendo, hanno dato l'allarme e sul posto si sono precipitati la Guardia Costiera e i soccorsi del 118 che hanno tentato a lungo di rianimare l'uomo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il tutto è successo nella zona denominata 'scoglio delle Scole', a 800 metri circa dal porto.