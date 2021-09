Successo musicale per le sorelle faentine che vincono il contest "Il liscio nella rete"

La musica Made in Faenza ha successo a livello nazionale anche grazie alle sue musiciste oltre al MEI. Le sorelle faentine Anna e Angela De Leo, rispettivamente al violino e alla fisarmonica hanno "spaccato" con Tramonto di Secondo Casadei e stravinto con grand emerito il contest nazionale Il Liscio nella Rete e hanno fatto un grandissimo successo a Fori domenica scorsa.

Infatti, il contest “Il liscio nella rete” ha proclamato le sue vincitrici: si tratta del duo formato dalle giovanissime Emisurèla con la reinterpretazione del brano ”Tramonto” di Secondo Casadei per violino e fisarmonica. Il duo premiato il 5 settembre sempre in Piazza Saffi a Forli ha suonato divinamente Tramonto di Secondo Casadei, il Saltarello di Faenza e una epica Romagna e Sangiovese. Vincono una Fisarmonica Scandalli donata dal fisarmonicista faentino Aldo Fabrri e suoneranno alla Anteprima della Notte del Liscio di Gatteo Mare domenica 12 settembre e al Mei di Faenza sabato 2 ottobre al Circolo Prometeo di Faenza.

Le Emisurèla sono una band al femminile composta da due sorelle, che dopo aver portato avanti diversi percorsi musicali si sono avvicinate alla musica Folk e romagnola. Si sono esibite su numerosi palchi e festival locali, come il Buskers Festival di Santa Sofia, Portofranko a Castel Bolognese, Balconi & Cortili a Faenza e le Cene in Cava di Chef to Chef Emilia Romagna.

Il duo è formato da Anna De Leo (violino) e Angela De Leo (Fisarmonica e voce). Entrambe musiciste di formazione classica, abbracciano un repertorio folk che spazia dai valzer di Secondo Casadei alle Mazurke francesi,dal Tango argentino di Astor Piazzolla alle Danze ungheresi di Brahms, unendo all’intrattenimento musicale la ricerca dell’interpretazione filologica. Il duo sarà premiato in Piazza Saffi a Forli da Riccarda Casadei e Giordano Sangiorgi sabato sera 4 settembre e si esibirà dal vivo domenica 5 settembre ricevendo il premio della Fisarmonica Scandalli omaggiata da Aldo Fabbri, fisarmonicista e fondatore dell’Associazione Amici della Fontana Monumentale di Faenza , che ha deciso di donare la fisarmonica al Meidi Faenza per il suo impegno nella valorizzazione della musica del territorio. Il Mei la consegnerà quindi alla formazione vincitrice del contest Il Liscio nella Rete nella giornata del 5 settembre in Piazza Saffi a Forli. Il duo si esibiràpoi nuovamente come vincitore del contest Il Liscio nella Rete alla Notte del Liscio di Gatteo Mare e al MEI2021 a Faenza.