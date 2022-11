Successo per la prima rievocazione storica del Palio della Manesca: vince 'Il Grillo' Elisa Cavina

Più forti del tempo, non solamente per transiti meteorologici, e sotto una vera e propria pioggia di verrette, si è concluso domenica il primo Palio della Manesca. Ad aggiudicarsi la prima rievocazione storica brisighellese, degli eventi risalenti al 1400, e quindi il premio, ovvero una brocca decorata con l’araldo della Contea Brasichellae et Vallis Hamoniae realizzata dal ceramista Marco Malavolti, è stata la riolese Elisa Cavina, erborista delle terme e più di tutti i 10 partecipanti in gara dimostratasi abile balestriera. Il ‘Grillo’, questo il soprannome medievale di Elena Cavina, che fa parte dell’associazione organizzatrice ‘Contea Brasichellae et Vallis Hamoniae’ si è distinta eliminando gli altri concorrenti in gara nelle tre prove di velocità e precisione.

La contea brisighellese ha conseguito anche il secondo ed il terzo posto rispettivamente con Daniele Marcacci di Mordano, e con Giorgia Rambaldi di Imola, mentre a Roberto Santilli della Compagnia della Ginestra di Villafranca, giunto quarto, è stata consegnata una faretra costruita dall’artigiano come miglior classificato delle compagnie ospiti. Alla manifestazione infatti hanno partecipato 10 tiratori di balestra manesca, dei quali 4 afferenti alla compagnia brisighellese, 3 associati della Compagnia della Ginestra di Villafranca di Verona e altri 3 della compagnia Porta Giovia di Milano.

Oltre a trattarsi della prima edizione del Palio di Brisighella, l’evento è anche il primo in Romagna per la tipologia di attrezzo utilizzato dai partecipanti. La balestra manesca infatti “è una balestra imbracciata - spiega il direttore tecnico della manifestazione Claudio Righini -, non sono quelle da appoggio come si usano a Terra del Sole, ed è più difficile centrare il bersaglio anche perché non ci sono sistemi di mira”. La vittoria dipende quindi esclusivamente dall’abilità del tiratore. “Nelle tre prove sono state utilizzate complessivamente 420 verrette (le frecce, nda) - riferisce Righini -. Prima si è svolta la fase ad eliminazione diretta e poi la finale”. I tiratori hanno gareggiato uno contro uno nella prova di pura precisione: il tiro alla barbuta, cioè “un tiro al bersaglio su una forma a ’T’ che rappresenta le parti scoperte nell’elmo di un cavaliere”. La seconda prova invece è stata di velocità: nell’arco di un minuto conteggiato con una clessidra “vinceva il balestriere che andava a segno con più frecce. Infine c’erano una serie di bersagli ribaltabili, 6 scudetti, e il balestriere doveva ribaltare questi scudetti con le frecce scoccate dalla propria balestra”. A distanze tra i 15 e 20 metri.

Positivo il riscontro della prima edizione della manifestazione: "Siamo già stati contattati da altri gruppi per il palio del prossimo anno - rivela Gianluca Bassi, vicepresidente della associazione Contea Brasichellae et Vallis Hamoniae, che costituitasi a marzo scorso conta già 47 soci - Siamo persone amanti delle rievocazioni medievali, provenivamo da altre compagnie, e gestiamo armati e combattenti nelle feste medievali da 25 anni. Per il nostro araldo abbiamo fatto riferimento ad un affresco nell’abside della chiesa di San Francesco a Brisighella (1413) oggi inagibile, in cui c’è lo stemma della Contea di Brisighella. Guardando poi lo statuto del libro rosso del comune abbiamo approfondito la ricerca. Nel medioevo eravamo una compagnia di balestrieri ed è per questo che organizziamo rievocazioni con battaglieri e balestrieri”.

I balestrieri e gli schermidori medievali (questa l’altra specialità), si allenano tutti i lunedì dalle 21 alle 23 nella palestra dell’Istituto Oriani di Faenza. “Facciamo anche tiro indoor, in estate ci alleniamo all’aperto e abbiamo anche una sala d’arme a Carraie”. Per cimentarsi e da oggi per confrontarsi con la nuova campionessa del Palio di Brisighella basta quindi mettersi in contatto con l’associazione.??