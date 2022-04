Tragedia sui binari, ragazzino travolto e ucciso da un treno in corsa

Tragedia sui binari martedì mattina, intorno alle 10. Un ragazzino è stato infatti travolto da un treno che viaggiava sulla linea Ravenna-Rimini, nel tratto compreso tra Ravenna e Classe. Per il giovane, del quale ancora non si conoscono le generalità, non c'è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta la Polizia Ferroviaria per le indagini del caso. Presenti anche gli agenti della Questura di Ravenna. Il traffico ferroviario è rimasto sospeso dalle 9.55 fino alle 12 circa, per gli accertamenti dell'autorità giudiziaria. Al momento non si esclude la possibilità di un gesto volontario da parte del giovane.



Maggiori informazioni nel corso del pomeriggio



Treno direttamente coinvolto:

R 17549 Bologna Centrale (11:06) - Rimini (13:17)

Treno parzialmente cancellato:

R 17609 Suzzara (6:17) - Rimini (10:42): limitato a Lido di Classe.

Treno parzialmente cancellato e sostituito con bus:

R 17654 Pesaro (8:40) - Ravenna (10:14): limitato a Lido di Classe.

(FOTO DI REPERTORIO)