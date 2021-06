Sul balcone del Municipio sventola anche quest'anno la Bandiera Blu

"La bandiera costituisce una garanzia per i turisti e anche uno stimolo e un impegno a lavorare ogni anno di più, a fare sempre meglio, per poter continuare a garantire la qualità dei servizi e la sostenibilità ambientale dei lidi ravennati"

Venerdì mattina il sindaco Michele de Pascale e l'assessore al Turismo Giacomo Costantini hanno orgogliosamente issato la Bandiera Blu, conquistata dal Comune anche quest'anno, sul balcone di Palazzo Merlato. Il neo-arrivato vessillo affianca le bandiere di Europa, Italia e quella con i colori di Ravenna, coronando così la balconata e facendosi emblema della nostra città.

Anche quest’anno infatti, nei nove lidi ravennati, sventoleranno le Bandiere Blu della Fee (Foundation for environmental education). “La Bandiera blu rappresenta un importante riconoscimento per le nostre spiagge - affermano l’assessore al Turismo Giacomo Costantini e l’assessore all’Ambiente Gianandrea Baroncini – e costituisce una garanzia per i turisti e anche uno stimolo e un impegno a lavorare ogni anno di più, a fare sempre meglio, per poter continuare a garantire la qualità dei servizi e la sostenibilità ambientale dei lidi ravennati”.