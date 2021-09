Sulla costa di Cervia le finali del gioco-concorso "Kangourou della Matematica"

I 160 finalisti del concorso a quiz dedicato alla matematica sono a Cervia per la prova finale, con nuovi quiz per individuare i vincitori

I cittadini di Cervia forse noteranno i molti giovani che saranno presenti in questi giorni dalle parti degli Hotel Lungomare, Genzianella, Roma ed Elite. Tutti i ragazzi e le ragazze sono infatti i finalisti del gioco-concorso "Kangourou della Matematica". In 1000 scuole nel marzo scorso oltre 80.000 giovani dai 7 ai 18 anni avevano affrontato i quesiti nella prima fase. I migliori 5.000 sono stati poi invitati alla semifinale nel mese di maggio e ora i migliori 160 sono a Cervia per la prova finale con nuovi quiz per individuare i vincitori. Venerdì è previsto il saluto dell'amministrazione cervese, mentre la cerimonia di premiazione avverrà domenica al Teatro di Mirabilandia.

Kangourou della Matematica è un'iniziativa nata all'inizio degli anni '80 da un'idea di Peter O'Halloran, che sarebbe diventato presidente della World Federation of National Mathematics Competitions, che in Australia propose un’iniziativa legata alla matematica. L’Associazione Culturale Kangourou Italia nasce, invece, nel 1999.