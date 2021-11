Sulla tessera del bus avrà un nome femminile: una svolta storica per i diritti delle persone transgender

Si conclude con una convezione che potrebbe fare storia la vicenda di Greta, una studentessa ravennate transgender che, d'ora in poi, potrà avere sul proprio abbonamento dell’autobus il nome che ha scelto per sè e non quello anagrafico. Il provvedimento arriva al termine di una battaglia dell’associazione ‘Affetti oltre il genere’, con la richiesta della giovane studentessa di vedere riconosciuta sull’abbonamento un nome diverso da quello elettivo. La ragazza, infatti, da circa 3 anni e con il supporto dei suoi genitori, ha iniziato un percorso di autodeterminazione di genere, cominciando con il cambiare il proprio nome che, all'anagrafe, risulta ancora maschile.

“Abbiamo affrontato subito la segnalazione pervenuta dall’Associazione ‘Affetti oltre il genere’ e trovato, tramite una convenzione e una procedura dedicata, la soluzione che consentisse di superare il disagio - commenta Start Romagna - Tale procedura è ora possibile per coloro che ne sentono l’esigenza. Intanto siamo contenti che il disagio per Greta sia rientrato con soddisfazione di tutti. Abbiamo anche formato il personale Start Romagna che opera agli sportelli delle biglietterie e al servizio di costumer care, nonché quello della società esterna che si occupa della controlleria, perché in presenza di casi analoghi il tratto della sensibilità sia diffuso e garantito”.