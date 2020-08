Si è spenta Suor Celestina Turci: "Per tanti anni ha promosso la cura di mamme e bambini"

Si è spenta martedì mattina Suor Celestina Turci, che aveva ricoperto il ruolo di presidente del Centro di Formazione Professionale Sacro Cuore di Lugo. Nata a Mercato Saraceno il 3 ottobre 1940, Suor Celestina era entrata nell’Istituto delle Ancelle del Sacro Cuore di Gesù Agonizzante di Lugo il 17 ottobre 1959. Aveva conseguito la laurea in Lettere e Pedagogia alla Lumsa-Roma che le aveva permesso di insegnare nella scuola media e nell’Istituto Magistrale. In tanti anni ha promosso e sostenuto la cura alle mamme e ai bambini accolti presso la Casa di accoglienza Sacro Cuore e come presidente e legale rappresentante le attività del Centro di Formazione Professionale Sacro Cuore di Lugo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Per tanti anni è stata nostra presidente e ha sempre avuto a cuore le attività del nostro Centro di Formazione Professionale - commentano dall'istituto lughese - Ci uniamo alla preghiera e alla gratitudine per il bene ricevuto. Le esequie si svolgeranno giovedì 6 agosto alle 10.00 presso l'Istituto Ancelle del Sacro Cuore". L’amministrazione comunale di Lugo è vicina al dolore del Sacro Cuore e di chi piange la sua scomparsa in queste ore e ricorda l’importante impegno profuso in questi anni da suor Celestina Turci nel Centro di Formazione Professionale, una passione che l’ha resa una parte importante della comunità lughese.