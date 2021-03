Le Suore di Carità perdono un'altra sorella: a 89 anni aveva sconfitto il Covid

La comunità di Cervia è in lutto per la morte di Suor Lucia Pareschi, scomparsa lunedì mattina all'età di 89 anni. Suor Lucia era un importante riferimento per la Parrocchia di Cervia e per le Suore di Carità di Santa Giovanna Antida Thouret. Anche lei nei mesi scorsi era stata contagiata dal Covid, come tutte le altre 45 sue sorelle ospiti dell'istituto religioso cervese, dove era scoppiato un focolaio che ha portato alla morte di dieci suore. Nonostante l'età, suor Lucia era riuscita a sconfiggere il Covid e a negativizzarsi. Ma la presenza di una patologia respiratoria pregressa non ha certo reso facili le cose, e lunedì mattina la sorella è deceduta.

"Una figura storica di particolare rilevanza per la comunità cervese, una donna dalla mente brillante, moderna e attenta ai cambiamenti tanto che, nonostante l’età, comunicava anche attraverso i social - commenta il sindaco Massimo Medri - Per tanti anni ha lavorato nell’ospedale di Cervia come strumentista in sala operatoria insieme al dottor Pedrelli. Sempre pronta ad aiutare il prossimo con una parola o un gesto concreto. E’ stata per diverso tempo anche volontaria a Mensa Amica e nei giorni di chiusura della struttura si occupava lei personalmente di confezionare i sacchetti pasto per i bisognosi. A nome personale e della città di Cervia, esprimo un sincero grazie a Suor Lucia e condoglianze a tutta la comunità religiosa".

"Era una persona speciale - la ricorda la presidente di Mensa Amica Silvia Elena Berlati - Attiva, generosa, instancabile. Le ultime volte che è venuta serviva ai tavoli aiutandosi con una stampella. Riposa in pace cara Suor Lucia, rimarrai sempre nel mio cuore". Una donna "molto vivace, giovane nello spirito e nella mente", il ricordo del parroco Don Pierre Laurent Cabantous.