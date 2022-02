Supera il limite di oltre 50 km e sfreccia ai 140 all'ora: maxi multa per l'automobilista

Ancora automobilisti col piede pesante in Tangenziale. Venerdì gli agenti della Polizia Stradale di Forlì sono stati impegnati in un controllo finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti di velocità attraverso il "Trucam". Sono otto gli automobilisti sanzionati, e tra questi c'è anche un 49enne residente nel ravennate, che è stato sorpreso sfrecciare alla guida della sua auto a quasi 140 chilometri all’ora lungo la Tangenziale Est di Forlì, nonostante il limite di 90 km/h. Per lui sono scattate la multa da 540 euro e il ritiro della patente, che rischia di essere sospesa fino a tre mesi.