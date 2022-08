SuperEnalotto, la fortuna continua a bussare nel Ravennate: vinti 68mila euro

La 'Dea Bendata' rimane "In ferie" nel Ravennate. Dopo i 20mila euro vinti a Cervia: nel concorso di sabato 30 luglio del SuperEnalotto, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 68.163,14 euro. La giocata vincente è stata convalidata nel bar di via Virgilio 13 a Lido Adriano. Il Jackpot, intanto, sale ancora arrivando a toccare i 246,9 milioni di euro – record del gioco - che saranno in palio nella successiva estrazione.