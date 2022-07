SuperEnalotto, la 'Dea Bendata' torna nel Ravennate e porta un premio da 20mila euro

L’Emilia Romagna va a segno con il SuperEnalotto: nel concorso del 28 luglio, come riporta Agipronews, sono stati centrati tre “5” del valore di 20.691,54 euro ciascuno. Due vincite riguardano la città di Bologna, ma la terza, invece, ha premiato la tabaccheria di corso Mazzini 16 a Cervia. Il Jackpot, intanto, sale ancora arrivando a toccare i 245,8 milioni di euro, record nella storia del gioco. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre in Emilia Romagna l’ultimo Jackpot centrato risale a settembre 2019, con i 66,3 milioni finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma.