Superenalotto, sfiora il jackpot da 257 milioni ma si "consola" con una bella vincita

La fortuna torna nel ravennate. Dopo il "colpaccio" sfiorato nei giorni scorsi a Ravenna, dove un giocatore per un solo numero non ha vinto 251 milioni di euro, nel concorso del SuperEnalotto del 18 agosto - come riporta Agipronews - sono stati centrati due “5” del valore di 28.074,52 euro. La prima giocata vincente è stata convalidata nella tabaccheria di corso Matteotti 11 a Jolanda di Savoia, in provincia di Ferrara, mentre l'altra è stata centrata nella tabaccheria e cartoleria Minguzzi di Roberta e Natale Minguzzi in piazza Tre Martiri 14 a Villanova di Bagnacavallo.

Il jackpot, intanto, sale ancora arrivando a toccare i 257,2 milioni di euro - record del gioco - che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Emilia Romagna l’ultimo Jackpot centrato risale a settembre 2019 con i 66,3 milioni finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma.