La catena di supermercati contro la violenza sulle donne: l'iniziativa in 43 negozi della provincia

Anche quest’anno sarà un 8 marzo al fianco delle associazioni che si battono contro la violenza sulle donne quello che si apprestano a vivere i soci Conad di 43 negozi della provincia di Ravenna. Linea Rosa Ravenna, Demetra Donne In Aiuto Lugo e Sos Donna Faenza: queste le realtà a cui è destinata l’iniziativa e a cui i soci Conad dei rispettivi territori devolveranno 10 centesimi per ogni scontrino emesso in cassa nelle giornate dell’8,9 e 10 marzo prossimi. Il ricavato di questa campagna di sensibilizzazione servirà a sostenere i progetti che le tre associazioni portano avanti da tempo, sia in aiuto alle donne vittime di violenza e ai loro familiari, sia nelle politiche di prevenzione e contrasto a questi fenomeni.

I soci Conad della provincia di Ravenna hanno voluto così nuovamente dare un segnale di attenzione e vicinanza a queste realtà per sostenere l’impegno importante che da anni dedicano a donne vittime di violenza e maltrattamenti. Con questa iniziativa capillare l’auspicio è quello di dare un contributo anche di sensibilizzazione nella prevenzione e contrasto a questi terribili fatti. I punti vendita Conad che erogheranno a Linea Rosa sono quelli di Ravenna città (Conad City di Via Romea Sud 45 e Via Aquileia 3, Conad di via Grandi 2, Vicolo Tacchini 33, via Cesarea angolo via Serra; Conad Superstore di via Newton 28), oltre ai Conad City di Porto Fuori, Godo, Piangipane, Castiglione, San Zaccaria, Savio, San Pancrazio; Conad San Pietro in Vincoli, Punta Marina, Russi, sant’Alberto, Cervia e Pinarella. I punti vendita nei quali la raccolta sarà destinata a Demetra Donne in aiuto Lugo sono: Conad City Filo, Massa Lombarda, Voltana, Cotignola, Conselice, Alfonsine, Fusignano, Villanova, Spesa Facile Sant’Agata sul Santerno; Tuday Conad e Superstore di Lugo e City e Superstore di Bagnacavallo. A Faenza i punti vendita che sostengono SOS Donna sono i Conad City Corso Garibaldi e via Valgimigli, Conad via Renaccio e City via Caffarelli, Conad Superstore Filanda e Le Cicogne, oltre a Conad City Casola Valsenio, Conad Castelbolognese, Riolo Terme, Brisighella ai quali si aggiunge il Conad di Modigliana (FC).