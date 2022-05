Arriva il supermercato nell'area dell'ex Amga: "Un'importante operazione di riqualificazione urbana"

"Vogliamo restituire al centro di Ravenna una zona abbandonata da tempo". Con queste parole il direttore regionale di Despar per l'Emilia Romagna, Alessandro Urban, annuncia l'acquisto da parte della catena di supermercati dell'area dell'ex gasometro Amga, fra via di Roma e via Venezia. Area per la quale il Consiglio comunale di Ravenna aveva già approvato nel 2021 un piano di recupero.

"A Ravenna abbiamo acquistato di recente uno spazio a ridosso del centro storico, caratterizzato dalla presenza di resti storici di epoche diverse - spiega Urban durante la presentazione dei dati di bilancio 2021 del gruppo Despar di giovedì - Sarà qui, con una struttura moderna ma con richiami mirati al contesto in cui si trova, che nel 2024 apriremo un nuovo punto vendita. In questo caso, come in tanti altri, Despar metterà in campo una consistente e studiata operazione di riqualificazione urbana e, dopo l'apertura di Lugo, si continua ad investire su questo territorio". Come aggiunge lo stesso direttore, si tratterà di un'area di vendita con superficie di circa 1000 metri quadrati.

"Pochi numeri per raccontare un anno intenso che ha visto il raggiungimento di importanti traguardi che testimoniano la centralità dell’Emilia-Romagna per la nostra azienda e soprattutto l’apprezzamento dei clienti per le nostre insegne. Il fatturato che raggiunge i 337 milioni di euro testimonia la bontà del nostro operato sul territorio che ci premia da anni con crescite in doppia cifra ed un valore più che raddoppiato in pochi anni - sottolinea Urban - Questo risultato è figlio dell’accresciuto apprezzamento per la rete esistente e di nuove e prestigiose aperture che attraversano la nostra regione e hanno consentito l’insediamento di tutte e 3 le nostre insegne con interventi diversi tra di loro, ma accomunati dall’elemento della riqualificazione, rigenerazione, efficienza energetica e della strategicità dell’ubicazione sul territorio con valorizzazione dell’accessibilità leggera (ciclo-pedonale)".

Il nuovo acquisto del gruppo nel centro di Ravenna, segue l'apertura di un Eurospar a Lugo, "un nuovo negozio di 1.500 mq. a servizio di un’importante realtà in provincia di Ravenna - conclude il direttore regionale - anche qui si trattava di un’area abbandonata che ha visto la nascita di un edificio moderno e luminoso che vuole fornire un servizio di qualità a tutti i residenti non tralasciando l’aspetto estetico".