Supporto psicologico gratuito per le persone colpite dall'alluvione

Prosegue l’attività di supporto psicologico alle persone colpite dall’alluvione e resta attiva la linea per il supporto telefonico, che per l'area ravennate è 3381055333, a cui i cittadini possono rivolgersi per parlare con i professionisti. Contemporaneamente sono operative sul territorio le seguenti sedi alle quali poter accedere gratuitamente e direttamente al servizio:

Sant’Agata sul Santerno, Via Roma 10 (presso sede COC) 9,30 – 13,00 / 14,30- 18,00

Conselice, Via Garibaldi 08 (presso Municipio, ingresso dal vicolo della biblioteca) 9,30 – 13,00 / 14,30- 18,00

Lugo, V.le Masi 22 presso il Presidio Ospedaliero Padiglione “C”- Piano Terra (ex Diabetologia) 14 -18 ( tel.0545-213947)

Faenza : EPE (Equipe Psicologica per l’Emergenza) in Piazza del Popolo, c/o tenda CRI 9,30 – 13,00 / 14,30- 18,00 (aperto fino a sabato 17 Giugno)

Faenza; Largo del Portello 1 c/o sede del Distretto 15-18

Castel Bolognese - Piazza Bernardi, 1 c/o Municipio 9,30 – 13,00 / 14,30- 18,00

Fornace Zarattini (Valtorto c/o Centro Aggregativo Giovanile), Via Faentina 126 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e il martedì pomeriggio dalle 14 alle 17.

Il servizio è dell’Asl Romagna in collaborazione con la Regione E.R. e con le Associazioni Sipem e Psicologi per i popoli.