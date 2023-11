Susanna Tassinari eletta nuova coordinatrice dei presidenti dei consigli territoriali

In seguito alle dimissioni di Palmiro Fontana da presidente del consiglio territoriale di San Pietro in Vicoli, il collegio dei presidenti si è riunito venerdì scorso in municipio per eleggere il nuovo coordinatore, in quanto Fontana ricopriva anche tale incarico.

È stata eletta Susanna Tassinari, presidente del consiglio territoriale di Roncalceci, all’unanimità dei voti espressi (otto su nove presidenti presenti, in quanto Tassinari si è astenuta). All'assemblea hanno partecipato i presidenti Valeriano Savoia (Centro Urbano), Maria Grazia Guardigli (Ravenna Sud), Natascia Tronconi (Darsena), Maurizio Melandri (Sant’Alberto), Edgardo Canducci (Piangipane), Susanna Tassinari (Roncalceci),Nicola Staloni (San Pietro in Vincoli), Edera Fusconi (Castiglione), Licia Suprani (Mare). Erano presenti anche tre vicepresidenti: Antonio Amoroso (Centro Urbano), Nicola Carnicella (Piangipane) e Gabriele Zoli (San Pietro in Vincoli).

Dopo l’elezione, nel ringraziare per la fiducia in lei riposta, Tassinari ha colto l’occasione per sottolineare “l’importanza dei consigli territoriali, portavoce istituzionali delle istanze dei territori e delle comunità, nell’essere non solo alimentatori della partecipazione e del legame tra i cittadini e le istituzioni ma anche significativi portatori di elementi di conoscenza e di competenza, molto utili ad accompagnare l’azione della nostra amministrazione comunale”. E, nel ringraziare l’assessora al Decentramento Federica Moschini “per la disponibilità che mostra continuamente nei confronti del territorio”, ha sottolineato come sia necessario “continuare a lavorare per rafforzare l’identità e l’autorevolezza dei consigli territoriali, rinsaldando in maniera sempre più fattiva la collaborazione con gli assessorati e la relazione con tutta la macchina comunale”.

L’assessora Moschini si è detta certa che Susanna Tassinari “farà un ottimo lavoro, così come noi continueremo a impegnarci per dare il giusto riconoscimento e la dovuta attenzione a chi ci permette di essere sempre sui territori, attraverso l’impegno e l’attenzione di tutti i presidenti, vicepresidenti e consiglieri”.