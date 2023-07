Sveglia all'alba: la storia di Ravenna Città d’acque percorsa da oltre 700 persone

700 partecipanti hanno puntato la sveglia all’alba per partecipare all’undicesima edizione dell’Urban Trail Ravenna Città d’acque organizzato da Trail Romagna con il sostegno di Bcc.

In prima fila ai nastri di partenza l’assessora allo sport Giacomo Costantini per sottolineare la compartecipazione del Comune di Ravenna a “Itinerari ravennati”, un fitto e variegato programma dove l’attività fisica non è mai fine a se stessa e spesso corre e cammina a braccetto con la cultura.

Così come per l’anteprima di sabato 1 luglio con il trekking urbano guidato da Paola Novara che ha condotto 70 curiosi alla scoperta delle acque del Borgo San Rocco e in particolare del Molino Lovatelli, punto focale di un percorso di rigenerazione urbana che non si limiterà a ricordare i segni d’acqua del recente passato, ma – come dichiara l’architetto Massimiliano Casavecchia progettista per la proprietà Molino Spadoni – coinvolgerà il tessuto economico e sociale del territorio.

Il prossimo appuntamento con Trail Romagna sarà con Viae Sancti Romualdi che dal 19 al 21 agosto anticiperà alcune tappe del cammino Ravenna – Fabriano che si compirà nel 2027 per il millenario della morte di San Romualdo.