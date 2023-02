Sventata la truffa a una coppia di anziani: "Chiedevano 33mila euro per l'operazione d'urgenza alla figlia"

Panico e disperazione nell'ospedale di Ravenna: tutto però a causa di un tremendo inganno. Una finta telefonata mette in allarme una coppia di anziani chiedendo loro la bellezza di 33mila euro per un'operazione d'urgenza che avrebbe dovuto salvare loro figlia. Solo che, in realtà, la figlia in quel momento si trovava regolarmente a lavoro. La scioccante vicenda ci viene raccontata dalla ravennate Elena Pepe, testimone dell'accaduto.

Tutto è avvenuto giovedì, intorno a mezzogiorno, all'ospedale Santa Maria delle Croci. "Ero a fare una mammografia - spiega Elena - quando una signora anziana è entrata piangendo, era spaventatissima e diceva che sua figlia doveva essere operata d'urgenza". L'anziana, subito dopo, viene raggiunta dal marito, anche lui estremamente turbato. I due si rivolgono alle infermiere chiedendo di sapere dove fosse loro figlia che doveva essere sottoposta a un intervento urgente.

"Mia figlia è qui, ha un tumore e deve essere operata d'urgenza. Mi ha chiamato piangendo e io dalla voce quasi non la riconoscevo", avrebbe detto la signora, mentre il personale dell'ospedale cercava riscontri su questo presunto intervento. La donna poi aggiunge un particolare non da poco: ovvero che la figlia, durante la telefonata, le avrebbe chiesto di portare i soldi necessari per l'operazione. Un elemento che ha subito insospettito Elena, testimone del fatto. "La signora diceva che la figlia, al telefono, le avrebbe chiesto 33mila euro, specificando di non andare in banca, ma di portare l'oro e i soldi che avevano in casa".

A quel punto si è materializzato lo spettro di un terribile inganno. "Sono intervenuta - riferisce Elena - Ho subito pensato a una truffa e ho consigliato ai signori di chiamare la figlia che, infatti, era a lavorare". Un volgare inganno, insomma, che aveva letteralmente gettato nel panico i due anziani. "Una truffa vergognosa", commenta Elena che spiega come, proprio l'anno scorso, una simile truffa era stata tentata nei confronti della sua suocera. "Anch'io stavo piangendo per lei. E' stata un'azione veramente malvagia".