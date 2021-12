Sversamento in un fosso, la rabbia del Comune: "Danno da 30mila euro alla comunità se dovremo pagare noi la bonifica"

Indagini in corso per un danno ambientale a Bagnara di Romagna. "Alcune settimane fa - spiegano dall'amministrazione comunale - un cittadino responsabile e con senso civico ha informato Arpa di un possibile danno ambientale. Arpa ci ha contattato e ci siamo immediatamente recati insieme sul posto. Abbiamo così preso atto, con grande rabbia e amarezza e sdegno, che un ignoto aveva sversato consapevolmente per alcune decine di metri in un fossetto di confine interno a poderi, lontani dalla pubblica strada, diversi litri di una sostanza nera e oleosa, di cui ancora non ci è stata fornita la caratterizzazione".

Essendo un fosso di confine, si sono interpellati i proprietari dei lotti che si sono dichiarati non responsabili e dichiarano di non aver visto nulla, essendo questi poderi lontani dalla loro abitazioni. Anche altri vicini non hanno dato dichiarazioni significative. "Come previsto per legge, abbiamo messo in sicurezza l'area, per evitare che le eventuali piogge potessero peggiorare la situazione, in attesa di verificare l'iter successivo - dicono dal Comune - Verificato con Arpa l'iter per i privati e per la parte pubblica, abbiamo poi sporto denuncia come Comune di Bagnara presso la locale stazione dei Carabinieri contro ignoti. Si è data inoltre informazione subito ai gruppi consigliari e successivamente, nei giorni scorsi, anche in Consiglio Comunale".

"Le prossime settimane saranno determinanti per capire se, nostro malgrado, dovremo occuparci del pagamento della bonifica, poichè chiaramente, anche alla luce di casi da noi conosciuti anche nei Comuni limitrofi e da verifiche fatte, la possibilità che finisca per doversene occupare il pubblico è molto alta - precisano dall'amministrazione comunale - Tuttavia non abbiamo ancora pagato nulla e stiamo, responsabilmente, cercando di capire se vi siano ovviamente soluzioni diverse. Per poter garantire la bonifica, che non potrà tardare, abbiamo dunque, in Consiglio Comunale, operato una variazione di bilancio, spiegando che è legata all'opportunità di mettere da parte la cifra potenzialmente necessaria, fino a 30.000 euro. Non sono ancora stati spesi, con l'obiettivo di trovare prima tutte le altre possibili strade".

"Lo sdegno e la rabbia in noi sono molto forti ed è chiaro che, se questo fatto fosse la misura del senso civico dei cittadini, sarebbe tragico, soprattutto alla luce del cambio culturale in materia ambientale che sarebbe oggi necessario e di cui si parla tanto - concludono dal Comune di Bagnara - Per risparmiare qualche centinaia di euro, un privato con atteggiamento fra il criminale e il deficiente ha causato un danno alla comunità. Le indagini non sono però di nostra competenza, abbiamo fornito tutte le indicazioni in nostro possesso alle forze dell'ordine, perchè condividiamo certamente l'idea che dovrebbe pagare il responsabile e non la comunità con soldi che erano destinati diversamente, e auspichiamo chiaramente che questa fase possa dare frutti con prove tangibili".