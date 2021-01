Svuotano due supermercati e scappano a tutta velocità: arrestati

La notte tra il 1 e il 2 gennaio i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ravenna hanno arrestato ad Alfonsine tre malviventi che avevano appena depredato un supermercato a insegna 'Famila' e tentato presso una Coop - entrambi a Rovigo - del denaro contenuto nelle casse, impossessandosi di oltre 3000 euro di banconote e monete, dopo aver scassinato porte di servizio e cassette di sicurezza.

L’immediata attivazione informativa tra le centrali operative dei comandi dell’Arma arealmente competenti ha permesso di apprendere che si era allontanato dal luogo dei furti, di gran lena, un veicolo station wagon in fuga tra Rovigo e Ferrara, in direzione della provincia di Ravenna, con a bordo gli autori dei furti. Al riguardo, al fine di porre un freno all’odioso fenomeno dei furti notturni ai supermercati del territorio provinciale, i Carabinieri di Ravenna hanno posto in essere, da oltre un mese, una serrata attività di controllo del territorio, specie in orario notturno. I servizi in atto, nelle componenti del Nucleo Investigativo, Sezione Radiomobile e Stazioni, hanno intensificato i controlli sulle arterie stradali compatibili con la via di fuga segnalata dai colleghi rodigini intercettando, ad Alfonsine, una Ford Focus grigia che viaggiava a forte velocità, risultando inoltre sospetta anche per motivi connessi alle restrizioni vigenti sulla circolazione notturna derivanti dai dpcm governativi e, quindi, a controllo di polizia.

Nella circostanza, la verifica ha consentito di rinvenire denaro contante per una somma di oltre 5000 euro, ritenuto provento dei reati; numerosi attrezzi da scasso e borse; indumenti vari per il travisamento. Avendo, quindi, fondato motivo di ritenere che i soggetti fermati dai Carabinieri di Ravenna fossero proprio coloro che poco prima avevano razziato almeno due supermercati nel rodigino, anche in relazione alle verifiche fatte dai colleghi di Rovigo, sono stati tratti in arresto.

Dopo le formalità di rito, il Gip del Tribunale di Ravenna Andrea Galanti, concordando con le risultanze investigative prodotte dal Pm Silvia Ziniti e raccolte dai militari operanti, ha convalidato il provvedimento precautelare, disponendo la custodia cautelare in carcere a carico dei 3 soggetti. Trattasi di due cittadini kosovari e un serbo-montenegrino, dimoranti ad Alfonsine, di età compresa tra i 25 e i 33 anni, tutti ritenuti responsabili a vario titolo e in concorso tra loro di furto pluriaggravato, attualmente detenuti nel carcere di Ravenna.