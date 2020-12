Tablet in dono ai pazienti dell'oncologia dell'ospedale

Ancora un gesto di vicinanza all'Ospedale Santa Maria delle Croci e, in particolare, in questo caso all'Oncologia. Vari soggetti privati hanno infatti donato al reparto di Oncologia ed al Day Hospital Oncologico alcuni tablet. Un dono dalla valenza doppia, come spiega il responsabile dell'Oncologia dottor Tamberi: "I tablet saranno utilizzati dai pazienti che vengono a fare le terapie al day hospital: sono sedute lunghe e avere qualcosa da guardare può essere utile per trascorrere meglio il tempo. Ma in qeusto particolare periodo - aggiunge il dottor Tamberi - i tablet potranno essere utilizzati anche per il reparto di oncologia, come ulteriore modalità per i pazienti, per poter comunicare con i propri famigliari. Ringraziamo dunque sentitamente i donatori per la loro vicinanza e sensibilità".