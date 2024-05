Tagli dal Governo agli enti locali, anche Ravenna preoccupata: "Al momento non possiamo ipotizzare numeri"

Alzata di scudi da parte degli enti locali dell’Emilia-Romagna nei confronti del Governo, dopo che è emersa l’intenzione di fare più tagli nei confronti dei Comuni che hanno ottenuto maggiori fondi del Pnrr. Il progetto emerge dalla bozza del decreto interministeriale dei dicasteri dell’Economia e Interni, attuativo della scorsa legge di bilancio.

Il Comune di Ravenna, tuttavia, non ha ancora fatto una stima dell'entità del taglio dei trasferimenti statali in base alla bozza del decreto, che lo potrebbe parametrare sui fondi Pnrr ottenuti. Al momento infatti si tratta appunto di una bozza e "non ha senso sparare dei numeri", sottolinea l'assessora al Bilancio Livia Molducci, rispondendo martedì pomeriggio in Consiglio comunale a un question time in merito del Partito democratico, che ricorda come il sindaco di Bologna Matteo Lepore abbia ipotizzato per il capoluogo felsineo una sforbiciata da 22 milioni di euro in quattro anni. "Non so come il Comune di Bologna abbia fatto il calcolo", argomenta l'assessora, non nascondendo comunque preoccupazione.

Per Ravenna la Finanziaria prevede già un taglio per circa un milione di euro e la novità potrebbe essere un minor trasferimento statale al 50% in proporzione con la spesa corrente e al 50% con i fondi Pnrr ricevuti. Andando così di fatto a "penalizzare invece che premiare quei Comuni che hanno fatto le corse e stressato gli uffici per ottenere il massimo delle risorse", sottolinea l'assessora. Verso questa ipotesi, prosegue c'è "disapprovazione e stupore" da parte di tutti i Comuni, anche di centrodestra e ci si muove per una sua modifica. Il ministro al Pnrr Raffaele Fitto, continua Molducci, starebbe infatti lavorando affinché "il taglio non riguardi almeno il capitolo 12 su sociale e infanzia".