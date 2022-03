Taglio del nastro al circolo Mameli: per l'8 marzo inaugurate la sedia rossa e il mosaico contro la violenza

Martedì sera sono state inaugurate, in occasione della festa delle donne al circolo del Partito Repubblicano G. Mameli in via Ravegnana a Ravenna, la sedia rossa e la mattonella in mosaico simbolo della lotta alla violenza di genere. "Quest’anno - afferma il segretario della sezione Claudio Suprani - questa giornata acquista purtroppo un rilievo particolarmente significativo a causa della guerra in ucraina e della situazione drammatica che tantissime persone e in particolare donne e bambini subiscono a causa di questa immane tragedia che è la guerra".