Taglio del nastro all'emporio solidale: spesa gratuita per le persone in difficoltà

Sarà un punto di riferimento per i cittadini bisognosi di aiuto e per coloro che vorranno dare una mano per farlo funzionare

Sabato alle ore 10 in via Emilia Interna 29-31 si terrà il taglio del nastro dell'Emporio Solidale di Castel Bolognese. L'Emporio Solidale di Castel Bolognese nasce grazie a un finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, bando a cui ha partecipato la Confederazione Nazionale della Misericordia, e grazie anche alla collaborazione di tutte e nove le associazioni di Castel Bolognese che formano il tavolo sociale.

Le persone in difficoltà saranno in possesso di una tessera a punti e potranno fare la loro spesa gratuitamente: una spesa secondo le proprie esigenze. Le modalità di accesso saranno definite con criteri che incrociano l'esperienza consolidata delle associazioni del tavolo sociale e la collaborazione con i servizi sociali del Comune. Le associazioni che fanno parte dell’Emporio continueranno ad accompagnare le persone in un percorso volto a costruire la propria autonomia economica grazie al loro centro di ascolto.

L’Emporio Solidale vuole essere un punto di riferimento per tutti i cittadini, sia per quelli che avranno l'accesso per l'aiuto, sia per quelli che potranno mettere in circolo la solidarietà e dare una mano per farlo funzionare. Sarà un vero patto di corresponsabilità, con un invito rivolto a tutti i cittadini per dare più vita alle politiche sociali dei prossimi anni, e più voce al valore dell'umanità.