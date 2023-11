Taglio del nastro per il nuovo Bar Endas di Castiglione

Tanta gente anche dai paesi vicini per salutare, ieri pomeriggio, la riapertura del rinnovato Bar Endas di Castiglione, che riparte dopo tre mesi. A presenziare al taglio del nastro della nuova gestione di Carmen Calviello e Daniele Melandri, nei rinnovati locali dello storico circolo sociale, anche il vicesindaco Eugenio Fusignani, il consigliere comunale Andrea Vasi, la Presidente del consiglio territoriale di Castiglione Edera Fusconi e i consiglieri territoriali Renzo Sbrighi, Mino Magnani e Giovanni Rocchi, a testimonianza di come la struttura sia importante per la vita del paese.

Il Bar Endas si trova nello storico edificio liberty del 1911 che ospita il Teatro Mazzini e rappresenta, da quella data, un momento di aggregazione e socializzazione importante per tutta la comunità castiglionese. Ad oggi, ancora l’unica presenza di un punto di incontro e ristoro nel paese capoluogo di Circoscrizione, sede anche del mercato settimanale e della nuova Casa della Salute.